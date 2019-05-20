Он посетит этап парусной регаты на Кубок его имени.

В Челябинскую область приедет знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он посетит этап парусной регаты на Кубок его имени. Традиционно она проводится на озере Тургояк с 2011 года. Федор Конюхов приезжает и с удовольствием общается с детьми, участвующими в соревнованиях.

С 10 июня Федор Конюхов будет в Челябинской области. У нас ежегодно проходит традиционная регата Федора Конюхова. Детская всероссийская парусная регата. И традиционно Федор перед каждым свои походом приезжает, а потом, после того, как поход закончится, он все время приезжает на Тургояк, это традиция. — рассказал сайту «Первый областной» президент нацпарка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин.

Напомним, что в парусной регате принимают участие более сотни юных спортсменов со всей России.