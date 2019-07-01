/ Путешественники, направляющиеся в ОАЭ на самокатах, проехали города Челябинской области

Молодых людей поразила красота уральской природы.

Я из Новосибирской области и для меня такое разнообразие природных достопримечательностей в новинку. Когда попадаешь в какой-нибудь из городов области, то вроде бы оказываешься в обычном русском маленьком городке, но стоит оглянуться и осознать, где построен этот город, как резко меняется то, как ты его воспринимаешь, сразу начинаешь ощущать атмосферу совсем по-другому.

— рассказал сайту «Первый областной» Родион Гераськин.



Мы понимали, что телу просто нужно привыкнуть именно к такому виду нагрузок. После отдыха и восстановления в Челябинске в первый день ехать было уже легче. Но потом начались горы. Ехать по горам сложно, но гораздо интереснее чем по равнине, и это того стоит.

— поделился впечатлениями с сайтом «Первый областной» впечатлениями Родион Гераськин.

В первые дни путешествия я, как обладатель бледной кожи, столкнулся с испепеляющим солнцем. В другой день мы ехали под дождем несколько часов подряд. А дальше — в горы, в которые очень сложно подниматься со снаряжением, нам пришлось идти пешком.

— рассказал сайту «Первый областной» Родион Гераськин.

Города Челябинской области стали перевалочными пунктами для путешественников из Екатеринбурга и Новосибирска. Два молодых человека решились на настоящую авантюру — проделать путь из Екатеринбурга в Дубай, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Основная изюминка их путешествия — вид транспорта. Ребята выбрали самокаты как основной способ передвижения.После отправления из Екатеринбурга ребята оказались в Челябинской области, где проехали ряд городов, таких как Миасс, Златоуст, Сатка. Посетили они и областной центр, в котором сумели рассмотреть особую притягательную атмосферу. Но больше всего путешественников поразила природа Урала.Поскольку молодые люди впервые путешествуют в подобном формате, им было достаточно сложно адаптироваться к физическим нагрузкам.По ночам путешественники ищут, где бы установить палатку, или ночуют у знакомых, если они есть в близлежащем населенном пункте. Также молодые люди пользуются сервисами каучсерфинга — когда незнакомые люди предлагают ночлег путешественникам. Один раз ребята успели переночевать у совершенно незнакомых людей, которые просто пустили к себе в предбанник путешественников.Путешествуя на самокатах, молодые люди постоянно сталкиваются с небольшими трудностями.Но молодые люди считают, что эмоции, которые они получают от поездки, стоят того, чтобы пережить небольшие трудности. Они продолжают свое путешествие. Следующим крупным населенным пунктом, который посетят ребята, станет город Уфа.