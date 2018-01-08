/ В Челябинскую область идут морозы

К концу первой трудовой недели ожидается похолодание до -27 градусов.

Потепление на Южном Урале сменят морозы. Постепенное похолодание в течение недели опустит столбики термометров до -27 градусов ночью и -20 градусов в дневное время. Самым холодным днем, по прогнозам, окажется суббота. Осадки в виде снегопадов ожидаются сегодня, а также в середине недели — 10 и 11 января.

Отметим, что в воскресенье ожидается потепление до минус 14 градусов днем. В ночное время синоптики прогнозируют температуру воздуха -20 градусов.

