/ В Челябинскую область идут морозы

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Потепление на Южном Урале сменят морозы. Постепенное похолодание в течение недели опустит столбики термометров до -27 градусов ночью и -20 градусов в дневное время. Самым холодным днем, по прогнозам, окажется суббота. Осадки в виде снегопадов ожидаются сегодня, а также в середине недели — 10 и 11 января.
Отметим, что в воскресенье ожидается потепление до минус 14 градусов днем. В ночное время синоптики прогнозируют температуру воздуха -20 градусов.