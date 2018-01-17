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/ Морозы до минус 30 градусов придут в Крещенскую ночь на Южный Урал

Морозы до минус 30 градусов придут в Крещенскую ночь на Южный Урал

Небольшой снег накроет регион.
сегодня в 10:01
  |  Общество

Морозная погода не сдает своих позиций на территории Челябинской области. Синоптики назвали прогноз на Крещенскую ночь, когда православные верующие по традиции окунаются в купель. К 19 января температура воздуха опустится до минус 30 градусов.

В пятницу, 19 января, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 26 градусов, в горах до минус 30. Температура воздуха днем опустится до минус 17 градусов. Ветер Южный, юго-восточный 2–7 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что январские морозы сохранятся и в столице Южного Урала. В ближайшие три дня ночные температуры в Челябинске будут держаться на отметке ниже минус 20 градусов. Дневные показатели также не нарушат этой тенденции. В светлое время суток ожидается до минус 15 градусов. Осадков не будет.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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