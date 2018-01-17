/ Морозы до минус 30 градусов придут в Крещенскую ночь на Южный Урал

Небольшой снег накроет регион.

Морозная погода не сдает своих позиций на территории Челябинской области. Синоптики назвали прогноз на Крещенскую ночь, когда православные верующие по традиции окунаются в купель. К 19 января температура воздуха опустится до минус 30 градусов.

В пятницу, 19 января, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 26 градусов, в горах до минус 30. Температура воздуха днем опустится до минус 17 градусов. Ветер Южный, юго-восточный 2–7 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что январские морозы сохранятся и в столице Южного Урала. В ближайшие три дня ночные температуры в Челябинске будут держаться на отметке ниже минус 20 градусов. Дневные показатели также не нарушат этой тенденции. В светлое время суток ожидается до минус 15 градусов. Осадков не будет.

