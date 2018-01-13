/ В Челябинской области похолодало до -36 градусов

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Морозы до -36 градусов установились в западной части Южного Урала. Жители Аши в соцсетях делятся фотографиями термометров, на которых температура бьет рекорд этой зимы.
Напомним, на выходные синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозировали похолодание до минус 33 градусов. Однако, прогнозы поменялись. Уже завтра ожидается небольшое потепление. Температура воздуха не опустится ниже -28 градусов.