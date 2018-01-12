/ Минус 33 градуса установятся на выходные на Южном Урале

Синоптики не прогнозируют осадков.

Сокращенная рабочая неделя на Южном Урале заканчивается морозами. Такой прогноз озвучили синоптики. Холода будут царить в Челябинской области в течение всех выходных. Ближайшие дни будут для жителей региона бесснежными.

В воскресенье, 14 января, на территории Челябинской области сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 29, в горах и низинах до минус 33 градусов. Температура воздуха днем опустится до минус 18 градусов. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Погода в столице Челябинской области тоже не порадует теплом. С пятницы по воскресенье синоптики дают устойчивый прогноз. В эти дни не ожидается солнца, над городом будет облачно. Также не прогнозируются осадки. Температура воздуха ночью будет опускаться до минус 28 градусов, а днем — до минус 16.

