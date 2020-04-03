В челябинской ветклинике хозяевам больных животных дарят защитные маски

Так они заботятся о своих клиентах.

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Необычную акцию запустили в челябинской ветеринарной клинике «Добрый хвост». Сначала сотрудники изготовили многоразовые маски для себя, а затем решили дарить их клиентам, которым приходится выходить из режима самоизоляции ради спасения любимца.

«Теперь каждому владельцу питомца, требующему серьезного продолжительного лечения, связанного с оперативным вмешательством, мы будем ДАРИТЬ нашу фирменную маску! Маска сделана из натурального хлопка, в ней свободно дышится, но при этом она хорошо защищает большую часть лица. Ее можно стирать в горячей воде с антибактериальным мылом, гладить утюгом и использовать повторно», — рассказали в клинике.

Маски шьет супруга уже известного всем ветеринара Баграта. Они сделаны из ткани с милыми изображениями животных.