Предприятия Троицка и Златоуста перешли на пошив масок

В швеи переквалифицировались даже менеджеры по продажам.

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В Троицке фабрика одна из первых переквалифицировалась на пошив масок. Менеджеры по продажам, которые раньше работали с клиентами, взяли в руки ткань и ножницы и уселись перед швейными машинками. Александра Воронина рассказывает, «к станку встала», чтобы на прилавках родного города появился дефицитный продукт.

«Всё чтобы ускорить процесс пошива масок для розничной торговли, для оптовых наших клиентов. Когда у меня появляется возможность приехать, конечно, приезжаю и помогаю. так же как и другие наши девчонки менеджеры встают у станка, грубо говоря», — делится девушка.

На предприятии в день изготавливают около 1 000 изделий. Сотрудники на «передовую» попросились сами, чтобы освоить новое мастерство, ушло порядка недели.

«Когда услышали, что не хватает масок. Начали звонить, писать, просили чтобы нам дали работу. И вот на этой неделе производство запустили. Закупили специально две тысячи метров ткани. Это бязь. Она ГОСТовска», — рассказывает исполнительный директор троицкой фабрики Олеся Шалик.

Шьют маски в Троицке теперь и там, откуда недавно выходили комплекты школьной формы. Здесь к производству защитного средства подошли креативно: на готовых изделиях изображены мордочки животных, а некоторые украшены узорами.

А в Златоусте маски перешел целый цех по пошиву спецодежды. Здесь предприниматели пошли еще дальше, готовые повязки не распространяются по аптекам или магазинам: из раздают бесплатно пожилому населению.

«Раздавать будем до последнего клиента, то есть сколько будет потребностей, постараемся всех пенсионеров обеспечить, чтобы они не переживали. Единственная просьба чтобы не бежали сами сломя голову, а лучше кто помоложе, дети, внуки, соседи», — рассказал предприниматель Радик Валеев.

Чтобы получить маску, достаточно просто предъявить пенсионное удостоверение. Пожилые златоустовцы такую заботу об их здоровье оценили, рассказывают, что в аптеках этот товар давно не продается.

«Я во многих аптеках заказывала, и сестре на Гагарина. Зайду и все нет в наличии. А в магазин за хлебом, за всем надо же, и как без маски? А шить, мне не из чего шить. А это сноха нашла телефон, я позвонила сказали есть, приходите с пенсионным», — говорит пенсионерка из Златоуста Зинаида Редозубова.

В Златоусте цех небольшой, но в день по 400 масок выпускает. В планах производителя наращивать объемы. Некоторые швеи даже берут работу на дом, чтобы обеспечить как можно больше пенсионеров этими средствами защиты.