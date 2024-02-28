Дорогу к ГЛК «Солнечная долина» отремонтируют в Челябинской области в 2024 году

В регионе продолжат обновлять подъезды к спортивным объектам

В 2024 году в Челябинской области продолжат ремонтировать дороги, которые ведут к крупным спортивным объектам. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта рассказали о направлениях и объемах предстоящих работ.

В этом году отремонтируют дорогу Миасс — Сыростан — Хребет, которая ведет к популярному спорткомплексу «Солнечная долина». На участке протяженностью шесть километров обновят асфальтовое покрытие, площадь которого составит 43 тысячи «квадратов».

Продолжат обновлять и подъезд к арене «Металлург» в Магнитогорске. В этом году там отремонтируют участок по проспекту Ленина от улицы Советской Армии и до проезда к арене. Общая площадь, на которой уложат асфальт, составит 9,5 тысячи квадратных метров.

В 2023 году в Челябинской области обновили дороги к спортивным объектам, где в этом году прошли соревнования в рамках Всероссийской спартакиады. Например, была отремонтирована дорога по улице 250-летия Челябинска, которая ведет к арене «Трактор». В Магнитогорске обновили асфальт на улице Вознесенской на участке от улицы Завенягина до Грязнова, который ведет к арене «Металлург».

Всего в 2023 году в регионе отремонтировали 90 дорог протяженностью более 327 километров.