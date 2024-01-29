ГЛК «Солнечная долина» получил федеральную премию за проект для детей-инвалидов

Горные лыжи сделали частью реабилитации

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе получил премию правительства РФ в области туризма за социальный проект «Лыжи мечты — горы равных возможностей». Об этом сегодня, 29 января, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Спецпрограмма реабилитации, сочетающая катание на горных лыжах с творческими и физкультурными занятиями, рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет.

Авторы проекта получат миллион рублей. Всего премией правительства отмечены 10 проектов со всей страны, в разработке которых участвовали 30 человек. Среди них семейный этнопарк «Деревня Тыгыдым» в Ярославской области, где воссозданы копии старинных построек и действует интерактивный музей народных ремесел.