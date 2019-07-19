Жительница Челябинска, меняя фамилии, пыталась уйти от приставов

Женщина семь раз меняла персональные данные, чтобы беспечно жить, не думая о долгах.

Жительница Курчатовского района города Челябинска проявила «смекалку» и нашла способ того, как уклоняться от оплаты долгов. Женщину никак не могли обнаружить приставы, так как дама семь раз за последние девять лет сменяла фамилии и отчества. Но судебные приставы также не отставали от «уклонительницы»: они провели настоящее детективное расследование.

Женщина, назовём её условно Мариной, семь раз обращалась в ЗАГС за сменой фамилий и отчеств. В отношении горожанки велось семь исполнительных производств: взыскание транспортных налогов, кредитов и оплаты коммунальных услуг. Но из-за быстрой смены персональных данных она казалась неуловимой. Всего челябинка имела задолженность в 300 тысяч рублей.

«Сначала она поменяла документы, выйдя замуж, а затем, видимо, после развода, смена персональных данных стала какой-то манией. Женщина за девять лет пять раз меняла фамилии и отчества – с каждым разом они становились все изысканней и благозвучней. Она была Мариной Романовной*, затем Леопольдовной, Гербертовной, Игоревной, Эдвардовной. С последним отчеством она и осталась при очередной – седьмой, смене фамилии, которая произошла в связи со вторым браком, и под которой ее все-таки нашли и принудили погасить долги», — рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области.

Помимо смены фамилий и отчеств Марина меняла и адреса регистрации и проживания. По всем адресам неоднократно направлялись уведомления и требования явиться на прием к судебному приставу. Но женщина так и не появилась там. Это ещё больше усложняло задачу найти нашу «аферистку».

Женщина каталась по городу на автомобиле Mercedes 2010 года, который числился под второй фамилией должницы. Это авто и помогло найти неуловимую леди.

«По информации банка-взыскателя, в кредитном договоре Марина указала место работы – некая фирма. Официального подтверждения трудоустройства не было, но эти сведения и автомобиль оставались единственной реальной зацепкой за человека, у которого постоянным оставалось только имя. Приехав по адресу указанной в договоре фирмы, приставы выяснили, что организация оказывает помощь по оформлению ипотеки и прочие риелторские услуги. Там же на парковке обнаружили машину. Судебный пристав под видом клиента обратилась к даме, как к сотруднице конторы, чтобы «обсудить» покупку недвижимости. Но женщина куда-то торопилась, поэтому быстро свернула разговор и, оставив визитку, умчалась на своем Mercedes», — описывают все «детективное расследование» в управлении ФССП.

После этого иномарка будто провалилась сквозь землю. Зато у того офиса появилась Infiniti. Машина была не совсем удачно припаркована, мешая выезду остальным автомобилям, поэтому добросовестный водитель прикрепил бумагу с номером своего телефона. Судебный пристав взяла этот номер, сравнила с номером на визитке, которую вручила ей «призрачная гонщица», и цифры оказались одними и теми же.

Но данная находка никак не помогла «расследованию дела». В ГИБДД сообщили, что должнице под любой из ее фамилий она не принадлежит. И приставы снова вернулись в начало — надо искать Mercedes.

«Несколько дней судебные приставы тенью следовали за Infiniti и нашли фактическое место жительство должницы, а в некотором отдалении – на платной парковке, и искомый Mercedes. Телефон Марины Эдвардовны был известен, ей позвонили, она сразу же примчалась вместе с новым супругом. Выяснилось, что женщина вновь сменила фамилию, подаренную ей мужем иномарку она оформила уже по новому паспорту, поэтому приставы и не могли определить, кто есть кто, и что кому принадлежит», — сообщают в региональной службе судебных приставов.

Должница найдена. Mercedes ждал арест. Долги пришлось оплатить. Муж 43-летней Марины погасил все долги супруги и заверил приставов, что жена так часто меняла фамилии и отчества не от желания уйти от своих обязанностей, а от своей инфантильности. Но супруге присуще похоже не только инфантильность, и но «память девичья». В судебном приставе она заявила, что никогда не работала в той конторе, где обнаружили её машину, а свою несостоявшуюся «клиентку» она и вовсе не узнала.

*Имя и отчества должницы изменены.