На челябинском объекте «Мечел» произошел конфликт между охраной и активистом

Причиной послужил квадракоптер в небе.

Сегодня утром, 18 июля, произошел конфликт между сотрудниками ЧОП ПАО «Мечел» и участником общественного движения «Антисмог». В ходе инцидента участник движения был задержан.

На территории объекта работниками охранной службы был замечен инспектор общественной организации, который совершал видеосъемку с помощью квадрокоптера на территории объекта компании «Мечел».

«Через некоторое время машину инспектора заблокировали несколько машин сотрудников «ЧОП ПАО Мечел» на автодороге по улице Морская. Сотрудники ЧОП вышли из машины и пытались проникнуть в автомобиль инспектора, дергали ручки закрытого автомобиля и стучались в стекла. В грубой форме требовали выйти инспектора из авто», — рассказали в пресс-службе «Антисмога».

В пресс-службе «Мечела», заявили, что назвавшийся инспектором человек не смог предоставить работникам ЧОПа разрешение на съемку объекта.

«В связи с тем, что задержанный не имел разрешения на полеты квадрокоптера в данном муниципальном образовании, сотрудники охранной службы вызвали полицию для того, чтобы установить правомерность действий мужчины», — заявил начальник отдела по взаимодействию со СМИ ПАО «‎ЧМК»‎ Николай Пастухов.

Мужчина был доставлен в отдел Южно-Уральского линейного управления Министерства внутренних дел РФ, где дал показания и был отпущен.