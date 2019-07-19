Китайские ученые нашли способ «обезвредить» комаров

Уникальное исследование опубликовали ученые Мичиганского государственного университета.

На двух китайских островах почти полностью истребили популяцию самого агрессивного вида комаров. Об этом стало известно из исследования научного журнала Nature.

В китайской провинции Гуандун был проведен эксперимент, благодаря которому удалось сократить женскую популяцию азиатских тигровых комаров до 94 процентов. Они являются основными переносчиками болезней на островах.

По словам одного из создателей исследования Кси Чжионга, подобного результата удалось достичь, стерилизовав женские особи и заразив мужские бактерией Вольбахии, которая вызывает генетические изменения. Эти генномодифицированные комары были выпущены на двух островах неподалеку от города Гуанчжоу.

Ученое сообщество отметило, что это удивительный прорыв в сфере контроля популяции, поскольку азиатские тигровые комары являются одним из наиболее устойчивых к пестицидам видов.

Стоит отметить, что комары представляют опасность не только из-за раздражающих укусов. В частности согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, эти насекомые являются особо опасными животными, поскольку могут являться переносчиками смертельных заболеваний. Так, в этом месяце Филиппины объявили режим национальной угрозы из-за гибели 450 людей от лихорадки Денге, которые были заражены от укусов комаров.