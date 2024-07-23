В Челябинской области женщины с ВИЧ рожают здоровых детей

Для этого нужно придерживаться терапии

Женщины с ВИЧ нередко решаются на аборт, опасаясь передать вирус своему ребенку. Однако медики утверждают: даже в такой непростой ситуации есть все шансы родить здорового малыша — достаточно придерживаться терапии. Эксперты рассказали, как в регионе поддерживают беременных с заболеванием.

Исход беременности во многом зависит от бережного сопровождения будущей мамы, сообщила региональный сервисный уполномоченный Челябинской области, основатель АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина. Поэтому в Челябинской области начали проводить обучение психологов и сотрудников женских консультаций.

«Мы видим, что важно работать с человеком, развивать человеческий капитал, работать не только на повышение квалификации, но и в том числе с эмоциональным интеллектом — обучать эмпатии, бережному отношению к женщинам. Для женщин очень важно — теплый контакт, теплое человеческое отношение. Не просто врач — пациент, а на равных», — отметила Кирюшина.

Психологическая помощь ВИЧ-инфицированным женщинам необходима, считает клинический психолог по репродуктивности БФ «Источник Надежды» Антон Бураков. Они могут узнать о своем статусе только после сдачи анализов. И тогда может возникнуть стыд и опасение, что заболевание передастся ребенку. И у пациента может возникнуть желание отказаться от малыша.

«Помощь нужна, чтобы ребенок родился здоровым, а мама сняла состояние тревоги, потому что тревога может спровоцировать выкидыш. А реальность такова: ВИЧ-положительные мамы рожают здоровых детей», — объяснил Антон Бураков.

Если женщина решает оставить ребенка, то ее направляют в СПИД-центр. Ей назначается терапия, которая исключает инфицирование малыша.

Эксперты также затронули тему сопровождения женщин после абортов. Сейчас такая поддержка не оказывается, хотя она не менее важна, чем после родов.

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