Когда тестирование на ВИЧ обязательно

На проведение диагностики влияет степень риска

Если не подвергаться рискам заражения ВИЧ-инфекцией, достаточно проверять свой статус ежегодно (не реже) в профилактических целях. Такая диагностика является личной ответственностью каждого человека.

Тестирование на ВИЧ проводится добровольно, однако есть ряд случаев, когда делать анализ обязательно: речь о донорах, призывниках, детях ВИЧ-инфицированных матерей (в первые полтора года после рождения), представителях особых профессий (медработники), где предполагается контактирование с биологическими жидкостями потенциально зараженных людей, еще проверяют беременных женщин и пациентов, готовящихся к госпитализации.

«При сдаче экспресс-теста и получении положительного результата исследование необходимо провести повторно в лаборатории, чтобы подтвердить или опровергнуть данные. Не нужно сразу поддаваться панике», — информируют инфекционисты.

Иногда и лабораторный анализ приходит с неверными результатами, такое возможно при:

• системных аутоиммунных заболеваниях и злокачественных опухолях;

• проведении теста во время серологического окна (то есть в момент еще не возникших в крови антител к инфекции);

• ошибке;

• диагностике в поствакцинальный (прививка от гриппа) период.