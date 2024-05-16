Смертность от ВИЧ снизилась в Челябинской области

При этом растет количество зараженных, которые лечатся

По итогам 2023 года смертность от ВИЧ‑инфекции снизилась на 4,8%. Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной Дню памяти людей, умерших от СПИДа, рассказали представители Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.



Хоть Челябинская область и входит в число регионов с непростой ситуацией по распространению ВИЧ‑инфекции, в последнее время наблюдается положительная динамика.

«Число новых случаев заболеваемости иммунодефицитом снизилось на 1,9%. Снижается смертность от прогрессирования ВИЧ‑инфекции на 4,8%, а от СПИДа — на 5%», — говорит заведующий эпидотделом Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Кирилл Батин.





При этом растет количество зараженных, которые, узнав о своем диагнозе, обращаются за лечением в центр СПИДа.

«В 2023 году 67% челябинцев, больных ВИЧ, обратились в центр. Средний возраст инфицированных стал на десять лет больше. Большинство зараженных находится в группе от 40 до 49 лет (36%)», — отмечает Кирилл Батин.

Сегодня преобладающим способом передачи вируса (79%) является половой путь.

В пресс-конференции принял участие член Координационного совета при Минздраве РФ, председатель фонда «Шаги» москвич Игорь Пчелин. В 1997‑м он узнал, что инфицирован ВИЧ, и стал вторым человеком в стране, кто не побоялся открыто заявить о своем ВИЧ‑статусе. Пчелин отметил, что с тех пор существенно поменялась терапия, которую должен принимать каждый пациент с ВИЧ.





В 90-е годы терапия предполагала прием 57 таблеток ежедневно, сейчас же необходимо принимать только одну таблетку в день. Пчелин также отметил, что к концу 2024 года у инфицированных может появиться возможность перейти на вакцины, которые нужно будет ставить всего раз в месяц.

Председатель челябинского фонда «Источник надежды» Алексей Тананин отметил, что дискриминация ВИЧ‑инфицированных людей все еще сохраняется, но отмечаются и небольшие изменения.





«За последние десять лет изменения происходят. Много сил на это тратиться государством и некоммерческим сектором. В больших городах отношение более-менее хорошее, люди относятся с пониманием. Но в малых городах дискриминация по‑прежнему сильна», — замечает Алексей Тананин.

Челябинец отмечает, что люди переживают колоссальный страх, узнав о своем положительном ВИЧ‑статусе, они вынуждены молчать, потому что думают, что на этом их жизнь окончена. В эти минуты важна не только внутренняя опора на себя, но и поддержка общества. Необходимо говорить об этом.

«Когда люди увидят, что достаточно успешные люди говорят о данном заболевании спокойно и открыто, тревога будет снижаться. Просто важно заниматься лечением», — рассказывает Алексей Тананин.

Напомним, редакция ИА «Первое областное» уже готовила материл о челябинке Юлии Яковлевой, также решившейся открыть обществу свой ВИЧ‑статус. В нем девушка рассказала, как сумела принять диагноз и решила жить дальше.