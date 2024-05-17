«У ВИЧ должны быть лицо и голос»: Игорь Пчелин рассказал о жизни с диагнозом

Он второй человек в России, раскрывший свой положительный статус

По приглашению фонда «Источник надежды» в Челябинск приехал известный общественный деятель москвич Игорь Пчелин — иногда его называют «пациентом 02». Игорь — второй человек на просторах России, заявивший открыто, что живет с ВИЧ. Почему он принял такое решение и как живет с этим, Игорь рассказал журналисту ИА «Первое областное».





С ВИЧ-инфекцией Игорь Пчелин живет более 30 лет — заразился он в 80‑е годы, когда в России произошла вспышка этой инфекции. Тогда рассчитывать на полноценную жизнь с таким диагнозом было сложно.

«Молодость, безрассудство оставили след на всю мою жизнь. Когда я узнал, что болен, мне было страшно, потому что лечения от этой инфекции не было в принципе. Диагноз ВИЧ приравнивался к смерти. Но когда ты умрешь, никто не знал. В то время каждый день проходил в ожидании смерти. Этот иррациональный страх сохраняется и сегодня», — говорит Игорь Пчелин.

Игорь стал одним из первых людей в России, кто открыто заявил о своем положительном ВИЧ-статусе. С тех пор он рассеивает предрассудки о болезни и делится своим опытом жизни.





Раньше живущим с ВИЧ приходилось пить много таблеток, около 50 в день. У многих из них были побочные действия, которые затем перерастали в хронические заболевания.

«Когда появилась терапия, появилась надежда. Таблетки казались даром. Они помогали нам выцарапывать жизнь по минутам, по дням», — вспоминает Игорь.

Сейчас в России наука и медицина делают все возможное, чтобы облегчить жизнь ВИЧ-пациентов. Достаточно принимать только одну таблетку в день. А к концу 2024 года у инфицированных может появиться возможность перейти на вакцину, которую нужно вводить всего раз в месяц. Лечение и наблюдение для всех — бесплатное. Во многих странах мира такого нет.

«Практически вся моя жизнь прошла с ВИЧ. И если завтра изобретут какой-нибудь препарат, избавляющий от инфекции, я буду учиться жить без нее»,— говорит Игорь.





Пчелин считает, что замалчивать проблему ВИЧ сегодня нельзя. Людям важно научится свободно и открыто говорить об этой проблеме, без предрассудков и дискриминации.

«Человек с ВИЧ считается человеком второго сорта. Я тоже позволял себя ущемлять в чем-то. Но, когда я открылся и обрел силу, обижать меня стало сложно», — говорит Игорь.

Игорь считает, что безымянная ВИЧ-инфекция — это минус в преодолении стигмы. Поэтому он и решил в свое время открыться.

«Я был вторым человеком, который открылся в России. Наверно, в память о тех ребятах, которые уже ушли. Это решение принималось с согласия семьи, безусловно, потому что не только я был открытый, моя семья тоже жила с ВИЧ. Таким образом у сообщества людей, живущих с ВИЧ, появились лицо и голос», — говорит Игорь.

Так как сейчас инфекция поддается контролю, Игорь уверен, что люди с ВИЧ могут жить спокойно и счастливо, создавать семью, быть полноценными членами общества и работать на любимой работе.

