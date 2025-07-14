В Челябинской области завершился первый очный модуль кадрового проекта «Герои Южного Урала»

Интенсив был посвящен командообразованию и изучению основ госуправления

В патриотическом центре «Авангард» в Чебаркуле завершился первый очный модуль программы «Герои Южного Урала». Он был посвящен командообразованию и погружению в основы госуправления.

Учеба шла с утра до вечера, погружение в учебу — максимальным. Организаторы предусмотрели все, чтобы за один календарный год военнослужащие смогли получить диплом государственного образца по направлению «Государственное и муниципальное управление» и стать ценным кадровым резервом Челябинской области, а в перспективе — занять руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти, на предприятиях.

Сами обучающиеся высоко оценивают возможность принять участие в такой программе. Обещают, со своей стороны, приложить максимум усилий к освоению программы, потому что хотят служить своей стране, региону и людям.

«Участники регионального кадрового проекта „Герои Южного Урала“ — люди военные, прошли боевые действия, знают, что такое выкладываться на сто и более процентов. И еще мы знаем: нет проблем — есть вопросы, которые надо решить. Значит, будем решать»,— говорит один из участников Сергей Бондарчук.

Напомним, всего программой предусмотрено четыре очных модуля, следующий — уже в октябре. Сейчас, в межмодульный период, учащиеся вместе с наставниками, среди которых в том числе губернатор Челябинской области Алексей Текслер, определят проекты, которые будут готовить к защите в конце обучения.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало истории некоторых участников программы «Герои Южного Урала». Кстати, среди учащихся четыре женщины — их истории тут.