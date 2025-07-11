Алексей Текслер представил своего подопечного в программе «Герои Южного Урала»

Губернатор станет наставником полковника, кавалера двух орденов Мужества

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил военнослужащего, который станет его подопечным в кадровом проекте «Герои Южного Урала».

«Знакомьтесь — Евгений Мурашов. Участник Специальной военной операции, кадровый военный, полковник. Кавалер двух орденов Мужества. Наш, челябинский парень. Участник программы „Время героев“. Буду у Евгения наставником в рамках проекта. Конечно, поделюсь знаниями и опытом, помогу определиться со сферой интересов, выбрать дальнейшую карьерную траекторию. Для меня это важная миссия», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор выразил уверенность, что все герои, прошедшие обучение, будут востребованы, и не только в Челябинской области:

«Федеральная программа „Время героев“ и региональная „Герои Южного Урала“ — прекрасная возможность получить новые знания и в дальнейшем применить их во благо России, Челябинской области и наших жителей».

Напомним, за год участникам программы, которая стартовала 1 июля 2025 года, предстоит изучить основы госуправления, финансы, экономику, пройти блок знакомства с родным краем. Между очными блоками предусмотрено дистанционное обучение и стажировки в органах власти и на предприятиях области. Наставниками героев станут также члены правительства, министры, главы муниципалитетов и руководители предприятий. На финише выпускники программы защитят свои проекты и получат дипломы.

Истории некоторых участников программы ИА «Первое областное» рассказывало здесь.