Из-за аномальной жары дорожники приостановят укладку асфальта

Ограничения касаются только участков, где ведется ремонт без перекрытия дорог.

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Миндортранс Челябинской области рекомендует подрядчикам приостановить укладку асфальтобетонной смеси на региональных автодорогах до особого распоряжения. Это связано с аномально жаркой погодой на Южном Урале.

«При очень высоких температурах свежеуложенное полотно подвергается особой деформации при движении автомобилей, поэтому мы просим приостановить работы в тех местах, где они ведутся без перекрытия движения», — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Причина в том, что после укладки свежего асфальта необходимо, чтобы некоторое время по нему не передвигались автомобили, а жаркая погода будет еще больше способствовать его деформации. В ведомстве подчеркнули, что данные рекомендации не относятся к участкам, где ведется ремонт, и перекрыто движение транспорта.