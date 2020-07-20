Из-за ремонта дорог в Челябинске будет частично ограничено движение

Водителей просят планировать свои маршруты заранее.

Послушать 00:00

Продолжаются масштабные работы по ремонту дорог в Челябинске. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе сразу на нескольких участках улиц будут работать специалисты. Движение транспорта может быть частично ограничено.

«На улице Сулимова от Курчатова до Доватора проведут уборку тротуара, а также вывоз мусора. На улице Мира от улицы Сталеваров до Доватора, а также на улице Машиностроителей проведут монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия и работы по фрезерованию, будет частично перекрыто дорожное движение. На улице Третьего Интернационала ночью нанесут горизонтальную разметку, а также пройдет устройство асфальтобетонного покрытия. На улице Артиллерийской будет нанесена горизонтальная разметка, а также монтаж бортового камня, движение частично перекроют», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации города.

Челябинцев просят выстраивать маршруты с учетом информации о перекрытии движения.