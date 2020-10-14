В Челябинской области завершается переход льготников на карты «Мир»

Это актуально для тех, кто получает субсидии, пособия и другие выплаты.

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Южноуральцы, которые получают пособия, субсидии и другие выплаты по линии министерства социальных отношений Челябинской области, до конца года должны перейти на использование карт «Мир», если в настоящее время имеют счета банковских карт других платежных систем — к примеру, «Мастеркард» или «Виза». В ведомстве сообщили, что это делается, чтобы обезопасить средства, которые государство направляет на поддержку граждан.

«Тем, кто банковскую карту для зачисления пенсий и соцвыплат в кредитной организации получает впервые, счет сразу открывается на основе национальной платежной системы», — добавили в региональном минсоце.

Если у получателя господдержки меняются реквизиты расчетного счета, об этом также нужно сообщить в управление социальной защиты по месту жительства. Сделать это можно лично или по электронной почте.

В министерстве социальных отношений региона отметили, что выплаты на «Мастеркард» и «Вазу» будут продолжены вплоть до 31 декабря 2020 года.