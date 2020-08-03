На 5% снизился первоначальный взнос по льготной ипотеке

Решение было принято федеральным правительством.

Послушать 00:00

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,5% снизился с 20% до 15%. Кроме того, выросла и общая сумма кредитов, которые банки смогут выдать по этой программе. Теперь она составляет 900 миллиардов рублей, вместо предыдущих 740 миллиардов.

«Эта программа стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом... Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года»,— передает слова премьера «КоммерсантЪ».

Льготная ипотека стала одной из мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, которую запустил президент Владимир Путин. Получить займ на покупку квартиры в новостройке под 6,5% годовых можно до ноября 2020 года. Помимо снижения размера первоначального взноса, в июне этого года были увеличены и лимиты на стоимость будущего жилья. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге и областях российских столиц он составлял 8 миллионов и был расширен до 12 миллионов рублей. В регионах этот порог составлял 3 миллиона и был расширен до 6 миллионов рублей.

Напомним, что правительство Челябинской области достигло договоренности с рядом кредитных учреждений, и несколько банков на территории региона уже выдают льготную ипотеку с первоначальным взносом в 15% от стоимости квартир.