В Челябинской области заработал сайт о паводковой обстановке в регионе

На нем собрана актуальная информация для пострадавших от паводка

В Челябинской области начал работу сайт помощи населению, пострадавших от паводков. В нем собрана вся актуальная информация о паводковой ситуации в регионе, представлены ответы на часто задаваемые вопросы от жителей, указан перечень пунктов временного размещения и пунктов приема гуманитарной помощи, а также информация о выплатах. На сайте есть разделы как для физических лиц, так и для представителей бизнеса, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сайт помощи населению доступен по ссылке. В нем размещается вся актуальная информация о паводковой обстановке в регионе. Здесь можно узнать о том, какие районы и города находятся в зоне возможного подтопления, в соответствующих разделах представлены номера экстренных служб и ссылки на официальные сообщества Челябинской области.

На сайте представлены ответы на часто задаваемые вопросы от жителей, указан перечень пунктов временного размещения и пунктов приема гуманитарной помощи, а также информация о выплатах. На сайте есть разделы как для физических лиц, так и для представителей бизнеса.

Всю информацию о выплатах можно уточнить по телефону горячей линии 8 (922) 71-54-772. Линия работает ежедневно, с 8.30 до 19.00, включая выходные дни.

Отметим, что сегодня, 7 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание штаба по ликвидации последствий паводка. Сложная ситуация с паводком сегодня остается только в Миассе: здесь остаются затопленными около 200 домов, — во всех остальных территориях Челябинской области, затронутых паводком, уже начаты работы, связанные с ликвидацией последствий наводнения.