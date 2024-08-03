В Коркино создали семь дополнительных комиссий для оценки ущерба от паводка

За выплатами обратились около пяти тысяч человек

Паводковая ситуация в Коркино Челябинской области постепенно стабилизируется. Уровень воды в водоемах, как и количество подтопленных домов, снижается. Водоснабжение восстановлено. Электричество есть еще не везде. Об этом глава города Наталья Коркино сообщила губернатору Алексею Текслеру в ходе очередного заседания областного штаба по ликвидации подтоплений.

«Уровень речной глади городского пруда вернулся к начальным показателям по береговой линии. Большая часть территории поселка „Национальный“ освободилась от воды, остались подтоплены малочисленные низменные участки. В районе „Старое строительство“ уровень воды уменьшился на 94 сантиметра. На сегодняшний день затоплено 117 домовладений, в 34 домах сохраняется вода»,— рассказала Наталья Лощинина.

По ее словам, в ПВР осталось 15 человек, остальные разошлись по домам. За выплатами обратились около пяти тысяч человек. Заявления продолжают поступать, и в большом количестве, поэтому дополнительно было создано семь комиссий по оценке ущерба.

«Практически во всех случаях подтверждается право заявителей на единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Вода побывала во многих домах, кое-где до сих пор остается в подполах. Также комиссия определяет степень утраты предметов первой необходимости: холодильников, кухонной плиты, телевизора, спальной и кухонной мебели»,— добавила Наталья Лощинина.

Что касается водоснабжения, то оно полностью восстановлено. Местами вода не доходит до жителей верхних этажей, эти проблемы решают с управляющими компаниями. Без электричества остается 58 частных домовладений, расположенных в зоне подтопления, а также жители четырех многоквартирных домов по улице Карла Маркса. Все работы продолжаются.

В целом, по словам Натальи Лощининой, комплекс предпринятых мер позволил снизить риск подтопления остальных территорий.