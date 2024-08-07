Алексей Текслер провел заседание штаба по ликвидации последствий паводка

Главы пострадавших территорий должны максимально ответственно подходить к работе с людьми

Сложная ситуация с паводком сегодня остается только в Миассе: здесь остаются затопленными около 200 домов, — во всех остальных территориях Челябинской области, затронутых паводком, уже начаты работы, связанные с ликвидацией последствий наводнения, об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе заседания оперативного штаба в среду, 7 августа.

Он также отметил, что пострадавшие продолжают получать единовременную материальную помощь, а также компенсационные выплаты в связи с частичной или полной утратой предметов первой необходимости. Начались выплаты владельцам пострадавших от паводка дачных домов.

О работе комиссий Минстроя по оценке ущерба жилым домам губернатору доложил его заместитель Андрей Фалейчик. Накануне были обследованы дома в Еманжелинске и Коркино. Сегодня проводятся обследования в Копейске, завтра комиссия будет работать в Миассе. Специалисты проводят оценку, составляют акты, после чего документы передаются в министерство социальных отношений для фактического предоставления выплаты.



Алексей Текслер поручил главам территорий максимально ответственно подойти к работе, связанной с предстоящими ремонтами пострадавшего жилья, быть в контакте с людьми, контролировать процесс ремонтов домов:

«Важно быть в контакте с каждой семьей, домовладением, чтобы не получилось так, что зима пришла, и ничего сделать не успели. Надо с людьми работать. Нужно организовать такое взаимодействие, чтобы вы контролировали ситуацию по каждому домовладению».