Более 3,7 млн рублей выплатят пострадавшим от паводка жителям Ленинского района Челябинска

Прием заявлений на возмещение ущерба продолжается

Глава Челябинска Наталья Котова поручила удвоить количество комиссионных бригад в эти выходные, чтобы они успели обойти весь пострадавший от паводка частный сектор в Ленинском районе и оценить ущерб. Выплаты по принятым в эти два дня заявлением должны поступить на счета людей уже в понедельник, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Пострадавшим от большой воды направлено более 3,7 миллиона рублей. На сегодняшний день рассмотрено 26 пакетов документов и обследовано 94 домовладения»,— уточнили в мэрии.

На улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка воды. Местным жителям по заявкам развозят горячие обеды. На сегодня поступило 380 заявок. Кроме того, людям доставляют питьевую воду и средства первой необходимости.

Ранее наши корреспонденты побывали в Ленинском районе и разведали обстановку.