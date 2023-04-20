В Челябинской области запустили горячую линию по переполненным мусорным бакам

Сбор обращений систематизирует Общественная палата региона

От жителей городов и районов Челябинской области стали чаще поступать жалобы и обращения по поводу заваленных мусором контейнерных площадок. Куда можно жаловаться южноуральцам и почему вообще им приходится это делать — разбирались корреспонденты информагентства «Первое областное».

Пожаловаться на мусорные отвалы возле контейнерных площадок можно в Общественную палату региона. Активисты палаты запустили на ближайшие две недели горячую линию. В палате пообещали, что все сигналы будут переданы в надзорные ведомства.

Отправить фотографию захламленных контейнеров, указать точный адрес и дату — вот что требуется для сбора сведений. Оставить сообщение можно по специальному адресу электронной почты tko_74@mail.ru.

Действительно, последние недели в соцсетях стали все чаще появляться жалобы о неубранных контейнерных площадках. Так, например, одна из подписчиц сообщила, что в поселке Першино на протяжении трех недель не могут выбросить мусор после субботника, а сжигать его запрещено.

В Ленинском районе Челябинска негодуют по поводу переполненных баков, которые стоят во дворе дома № 5 на улице Шота Руставели. На мешки, лежащие более двух недель, пожаловались жители дома № 68 на улице Молодгвардейцев. Об аналогичных проблемах рассказывают пользователи из Магнитогорска, Троицка, Златоуста, Нязепетровска и Чебаркуля. Местные власти лишь объясняют, что за вывоз отвечает регоператор по обращению с отходами, а за содержание контейнерных площадок — управляющие компании.

Представители регионального оператора по обращению с отходами в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах «Центр коммунального сервиса» рассказали о причинах быстрого переполнения мусорных баков. Прежде всего «виновны» в этом ветки и листва, складируемые без мешков.

Зачастую путь мусоровозам преграждают крупногабаритные отходы.

«Центр коммунального сервиса настоятельно призывает не складировать непрофильный мусор в контейнеры, не загромождать подъездные пути к бакам отходами. Такие действия приводят к невозможности быстро опустошить мусорные накопители обычными мусоровозами», — пояснили в компании.

Организациям и предпринимателям напомнили, что выброшенный ими мусор должен вывозиться за их же счет.

В «ЦКС» также призвали южноуральцев сообщать о случаях незаконного сброса строительных и некоммунальных отходов в мусорные баки.



В Челябинской области стартовали весенние субботники. До 5 мая во всех городах и селах должны завершиться мероприятия по расчистке территорий от зимних скоплений мусора. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер.



В понедельник глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна уборкой улиц и дворов города. Она также призвала челябинцев принять участие в общегородском субботнике, который стартует уже в субботу, 22 апреля.