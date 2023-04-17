Наталья Котова пригласила челябинцев на общегородские субботники 22—23 апреля

Получить инвентарь и мешки можно в администрациях района

В Челябинской области вовсю идут весенние субботники. Организации, управляющие компании, учебные заведения и частные компании выходят на уборку прилегающих территорий и общественных мест. 17 апреля глава Челябинска Наталья Котова в своем телеграм-канале пригласила горожан принять участие в общегородских субботниках, которые пройдут в предстоящие выходные.

Субботники в Челябинске идут уже третью неделю. Но работы предстоит много. Сегодня, 17 апреля, в ходе аппаратного совещания Наталья Котова выразила недовольство работой управляющих компаний и предпринимателей, которые проводят уборку прилегающих территорий и дворов.

Позже глава Челябинска в своем телеграм-канале поблагодарила всех, кто помогает очистить город от зимних скоплений мусора.

«Каждый день все больше и больше челябинцев присоединяются к субботникам. Кто-то наводит порядок рядом с местом жительства или работы, а кто-то убирает большие территории: общественные пространства, скверы и места отдыха», — пояснила мэр.

Наталья Котова призвала горожан присоединиться к общему делу и принять участие в общегородских субботниках. Акции пройдут в предстоящие выходные.

«Работы еще очень много. Сейчас главная задача — навести порядок во всем городе к майским праздникам. Уверена, что все вместе мы с ней справимся», — отметила Наталья Котова.

Получить инвентарь и мешки можно в администрациях районов.