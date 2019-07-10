В Челябинской области заметили стаю волков

В национальном парке «Зюраткуль» стаю серых хищников поймала фотоловушка.

В некоторых лесах устанавливают фотоловушки, чтобы наблюдать за жизнью животных. В этот раз сотрудникам национального парка «Зюраткуль» в Саткинском районе удалось запечатлеть серую стаю хищников.



Пять волков свободно разгуливают по территории парка. По снятым кадрам можно заметить, что животные спокойны: их хвосты опущены, а осанка невысокая. Однако не стоит забывать, что это все-таки опасные звери. При определенных погодных условиях волки могут услышать звуки, находясь от источника на достаточно больших расстояниях: за 9 километров в лесу, и за 16 километров на открытой местности. По мнению известного американского зоолога Дэвида Мэча, волки представляют опасность для человека лишь в исключительных случаях. Они предпочитают охотиться на слабых животных: старых, очень юных, голодающих, травмированных или больных.



«Волки очень территориальные животные. Они защищают свою территорию от других стай при помощи маркировки территории своим запахом, прямых нападений и воя. Голодный волк может съесть 10 килограммов мяса в один присест, это как если бы человек съел за один присест сотню гамбургеров», — рассказали сотрудники парка.



Благодаря спрятанным в чаще фотоловушкам на Зюраткуле удается наблюдать за редкими и очень скрытными обитателями. Ранее в объектив ловушек, расставленных на территории национального парка, попадали рысь и семейство выдр.

