В Челябинской области уничтожили 20 тонн яблок

Фруктовые «нелегалы» были остановлены на российско-казахстанском участке границы.

В Челябинской области 6 июля Управлением Россельхознадзора совместно с ПУ ФСБ России по Челябинской области, а также с Челябинской таможней в пункте пропуска ДАПП «Мариинский», расположенном на российско-казахстанском участке границы, был остановлен транспорт с 20 тоннами запрещенных к ввозу яблок. Яблоки пытались выдать себя за морковь, но не вышло.

Фруктовая «запрещенка» из Республики Казахстан пыталась пересечь границу с Российской Федерацией. На первый взгляд, всё выглядело законно и без каких-либо нарушений: фитосанитарный сертификат есть, этикетки с указанием производителя и места происхождения на месте. Но вот не задача: этот сертификат был выдан службой по карантину растений Республики Казахстан на другую продукцию, а именно на морковь, а вдобавок и на другое транспортное средство. Такая «ксива», естественно, была признана недействительной.

Но после этого выяснились ещё более шокирующие подробности: упаковка и сами яблоки были похожи на уже ранее выявленную и уничтоженную незаконную продукцию, а самого производителя, указанного на этикетке, и вовсе нет.

«Должностными лицами Управления Россельхознадзора принято решение об изъятии и уничтожении данной партии яблок. 10 июля, согласно соответствующему указу Президента Российской Федерации, на полигоне Увельского утильзавода под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора произведено уничтожение 20 тонн продукции яблок путем механического раздавливания тяжелой техникой», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Вот такая тяжёлая судьба настигла «нелегальных эмигрантов». Они хотели занять лучшие полки в магазинах России, а получили «раздавленную» мечту.