Челябинка напала на полицейского во время задержания

За свою вспыльчивость ей придется ответить в суде.

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В Челябинске перед судом предстанет местная жительница, напавшая на полицейского. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В подъезде дома по улице Артиллерийская женщина находилась вместе со своим знакомым. На них пожаловались жильцы, на место прибыли полицейские. У знакомого челябинки обнаружили вещество, похожее на наркотики.

«В процессе производства проверочных мероприятий и доставления в отдел полиции злоумышленница выражалась в адрес сотрудников грубой нецензурной бранью, высказывала в их адрес угрозы убийством и применения насилия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Находясь в отсеке для задержанных служебного авто, челябинка повредила запирающее дверь и пыталась покинуть машину, затем нанесла сотрудникам телесные повреждения.