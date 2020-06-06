Правила медосвидетельствования водителей могут измениться в России

Проект приказа об изменении подготовил Минздрав РФ.

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Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило проект приказа об изменении порядка медицинского освидетельствования водителей. В частности, ведомство предлагает сдавать анализы на употребление алкоголя только тем лицам, у которых нарколог выявит симптомы. Соответствующий документ появился на портале нормативных правовых актов.

«В пункте 6 подпункт 9 изложить в следующей редакции: лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами)»,— говорится в проекте.

Напомним, ранее Минздрав РФ хотел увеличить объём исследований, что привело бы к значительному увеличению стоимости прохождения комиссии. Тогда во многих регионах автомобилисты выстраивались в огромные очереди, чтобы успеть пройти медкомиссию до нововведений. После этого вступление в силу изменений решили отложить на более поздний срок.