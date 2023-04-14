В Челябинской области за сутки произошло 119 пожаров

Для тушения привлекали спецсоставы ЮУЖД

В Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. За последние сутки ситуация усугубилась сильными порывами ветра, которые затрудняют тушение ландшафтных пожаров, но способствуют быстрому распространению огня. Накануне вечером челябинцы почувствовали резкий запах гари. В ИА «Первое областное» выяснили, где боролись с огнем пожарные и как долго это будет продолжаться.

По данным регионального управления МЧС России, из 119 техногенных пожаров, произошедших за последние сутки, 17 были в жилом секторе. Еще накануне в министерстве экологии Челябинской области предупредили, что горожане могут почувствовать сильный запах гари из-за ландшафтных пожаров. Так и произошло к концу дня. Дымку разнесло порывами ветра, город накрыло прогнозируемым штормом.

Причиной дымки стал горящий камыш вдоль береговой линии возле поселков Западный и Белый Хутор. На месте работали силы и средства МЧС и ДПК Кременкуль. Также вечером пожарные боролись с огнем возле поселка Еманжелинка, здесь горела сухая трава, а ветер быстро разносил пламя. Всего за сутки в области потушили 21 природный лесной пожар.

Для локализации некоторых возгораний привлекали пожарные поезда. Так, с помощью спецсостава со станции Карталы ликвидировали возгорание травы вблизи станции Тумак.

Оперативные службы продолжают патруль территорий. Так, в Красноармейском лесничестве специалисты МЧС обнаружили лесной пожар, виновники которого были задержаны на месте.

Напомним, с 12 апреля на территории Южного Урала действует особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности выросли в два раза. Губернатор Алексей Текслер в ходе областного заседания потребовал от глав муниципалитетов усилить меры по предупреждению пожаров. Если ситуация не улучшится, то местные власти могут досрочно завершить охотничий сезон.

Между тем экстренные службы и синоптики челябинского Гидрометцентра предупределили, что с сегодняшнего дня и до понедельника, 17 апреля, территория региона будет во власти циклона. Он принес сильный ветер, с порывами до 25 метров в секунду, сохраняется высокая угроза распространения огня.