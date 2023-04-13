Минэкологии объяснило сильный запах гари в Челябинске ландшафтными пожарами

Вокруг областного центра продолжают гореть трава и леса

Ландшафтные пожары на территории Челябинской области могут быть причиной дымки в Челябинске и за его пределами, а также запаха гари в воздухе. Такое предупреждение сегодня, 13 апреля, обнародовало региональное министерство экологии. Чтобы обстановка не ухудшилась, предприятия города получили уведомления о необходимости дополнительно снизить выбросы.

В Минэкологии отметили, что специализированные службы продолжают предпринимать меры по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится под их контролем. Также ведомство напомнило об особом противопожарном режиме, действующем в Челябинской области с 12 апреля: на территории региона полностью запрещено разведение открытого огня, а также запрещено посещать леса и природные территории.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что с начала пожароопасного периода в Челябинской области от огня пострадало уже почти 700 га территории. Чаще всего пожары возникают на прилегающих к Челябинску территориях. Но накануне вечером огонь вспыхнул на территории самого города — загорелась трава вдоль железнодорожной насыпи рядом с СНТ «Меридиан» и «Локомотив-1» в Советском районе.