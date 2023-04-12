Алексей Текслер поручил главам городов и районов усилить профилактику ЧП

Конфликты, пожары и гибель людей на водоемах обсудили на областном совещании

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, 12 апреля, в ходе областного совещания с членами правительства и главами муниципалитетов сделал ряд поручений по предотвращению чрезвычайных происшествий. Глава региона призвал усилить работу по предупреждению пожаров, гибели людей на водоемах и возникновению конфликтов, передает пресс-служба областного правительства.

Алексей Текслер начал заседание с резонансных ЧП, произошедших в выходные. Накануне глава региона уже поручил социальному блоку оказать всю необходимую поддержку семье погибшего в ходе конфликта 17-летнего школьника. Сегодня Алексей Текслер поручил главам, представителям органов образования, комитетов по делам молодежи, учреждений культуры ответственно подойти к работе с национальными диаспорами в территориях, чтобы исключить конфликты на национальной почве. Напомним, школьник погиб в ходе конфликта с участниками геймерского сообщества.

Также участники заседания обсудили случаи гибели людей на воде. Рыбаки до сих пор продолжают рисковать жизнью на водоемах Южного Урала. Главам территорий поручено усилить работу с населением, организовать дополнительные рейды, более активно привлекать полицию, дружинников и добровольцев, размещать аншлаги с предупреждением.

С сегодняшнего дня на территории Челябинской области ввели особый противопожарный режим. Глава региона потребовал от глав незамедлительно завершить практическое исполнение противопожарных мероприятий. Речь идет об организации опашки, очистки от сухостоя и других работах. Кроме того, если пожары продолжатся, то власти могут досрочно завершить охотничий сезон.

«На этот момент уже зарегистрировано 649 ландшафтных пожаров на площади 846 га и 83 лесных пожара на площади 732 га — это очень большие цифры, особенно если сравнивать с прошлым годом», — сказал губернатор.

Напомним, сегодня специалисты МЧС объяснили, как избежать штрафа за разведение огня в шашлычный сезон.