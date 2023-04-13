В Челябинской области объявили штормовое предупреждение на 14 апреля

Ветер 25 метров в секунду и сильный гололед обещают синоптики в выходные

Синоптики Челябинского гидрометеоцентра объявили штормовое предупреждение на 14—15 апреля. Сильный ветер 20—25 метров в секунду, холод и дождь, переходящий в снег, ожидаются в отдельных районах региона. При этом сохранится высокая вероятность пожаров.



Уже в пятницу, 14 апреля, а затем и ночью 15 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20—25 м/с. На юге области пройдет замерзающий дождь, переходящий в снег. Ночью 15 апреля местами ожидается сильный снег, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода).

При этом синоптики предупреждают, что в отдельных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность с 14 по 17 апреля. Напомним, в Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим.