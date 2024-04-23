Осталась неделя для выбора объектов благоустройства в Челябинской области

Свои голоса отдали более полумиллиона южноуральцев

У жителей Челябинской области осталась неделя, чтобы выбрать объекты для будущего благоустройства в своем муниципалитете. Голосование завершится 30 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства проходит по программе нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента Владимира Путина. В нем участвуют 200 территорий из 43 муниципалитетов Челябинской области.

С 15 марта по 23 апреля за объекты проголосовали 20% жителей региона — 566 тысяч человек. К реализации выбранных проектов приступят в следующем году.



«Уже сейчас жители региона видят позитивные изменения в городской среде благодаря голосованию: появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные спортивные и игровые зоны», — сказали в пресс-службе.