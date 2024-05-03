В Челябинске благоустроят аллею возле храма Александра Невского

В Центральном районе в этом году улучшат три общественных пространства

В Центральном районе Челябинска займутся благоустройством трех общественных пространств, в числе которых и сквер возле храма Александра Невского. О том, какие территории улучшат в этом году, рассказал глава района Виктор Ереклинцев.



Пространство возле ТРК «Родник» благоустроят по федеральной программе «Комфортная городская среда». По инициативному бюджетированию в городе займутся сквером в поселке Шершни. Территорию возле храма на Алом поле благоустроят по решению главы города Натальи Котовой.

«По дополнительному финансированию будет сделано благоустройство центральной аллеи на Алом поле — это прилегающая территория около храма Александра Невского от Свердловского проспекта до улицы Красной», — прокомментировал Виктор Ереклинцев.

Он также отметил, что в этом году пройдет комплексное благоустройство 15 дворовых территорий.