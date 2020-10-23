В Челябинской области подрядчик приступил к обработке дорог противогололедным материалом

Технику уже начали готовить к работе в зимний период.

Послушать 00:00

В Челябинской области подрядчик, выполняющий работы по содержанию дорог, начал оборудовать технику к зимнему периоду. Подготовку АО «Ойкумена» проверил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

«У организации „Ойкумена“ 27 обособленных подразделений по Челябинской области. Каждое несет ответственность за свой участок. Учитывая непредсказуемый характер климата в нашем регионе, важно мобилизовать всю технику и подготовить достаточное количество противогололедного материала, чтобы действовать быстро. Особенное внимание уделяется Горнозаводской зоне, так как эта территория всегда являлась наиболее сложной», — прокомментировал ситуацию министр дорожного хозяйства.

Первые работы на дорогах региона специалисты провели уже сегодня ночью, 23 октября. Проезжая часть была обработана противогололедным материалом.

Всего у подрядчика в арсенале 437 единиц снегоуборочной техники, оснащенной системой ГЛОНАСС. Региональные автомобильные дороги специалисты обрабатывают пескосоляной смесью или каменной мелочью, если покрытие дороги из щебня.

Кроме того, на территории региона установлены объекты автоматизированной системы метрологического обеспечения. Они позволяют дистанционно контролировать состояние дорожного покрытия. Информация с 32 объектов поступает диспетчеру, а также сотрудникам Миндортранса и ОГКУ «Челябинскавтодор».