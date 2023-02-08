Условия назначения выплаты остались прежними. Выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости и положена семьям, в которых доход на каждого человека не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума, то есть 27 тысяч 460 рублей.
«С 1 января 2023 года размер ежемесячной выплаты вырос и составляет для южноуральцев 14 тысяч 140 рублей», — добавляет заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Светлана Киселева.
В Челябинской области выплаты из материнского капитала получают более 2 тысяч семей.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время со дня рождения ребенка до его трехлетия. Выплату назначают на год, но, как только ребенку исполнится три, выплаты прекратятся.
«При назначении нового единого пособия ежемесячная выплата из маткапитала приостанавливается, но южноуральцы могут подать новое заявление и оформить ее заново. Это означает, что семьи с детьми могут одновременно получать единое пособие в размере 50, 75 и 100% от величины регионального прожиточного минимума для детей и выплату из материнского капитала», — уточнила Светлана Киселева.
Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты из материнского капитала можно дистанционно через портал госуслуг, а также лично в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области.
Кстати, единое пособие уже назначили на 56 тысяч детей из Челябинской области. Выплату также одобрили 1,4 тысячи беременных женщин.
Между тем турнир по боулингу в поддержку онкобольных детей пройдет в Челябинске. Принять участие могут корпоративные команды из 8 человек.