В Челябинской области вырос размер ежемесячной выплаты из материнского капитала

Это пособие платится на детей до трех лет

С 2023 года изменился порядок предоставления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Теперь семьи с невысоким доходом могут получать такую выплату на любого ребенка младше трех лет независимо от очередности рождения. Ранее ежемесячную выплату можно было оформить только на второго ребенка, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Челябинской области.

Условия назначения выплаты остались прежними. Выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости и положена семьям, в которых доход на каждого человека не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума, то есть 27 тысяч 460 рублей.

«С 1 января 2023 года размер ежемесячной выплаты вырос и составляет для южноуральцев 14 тысяч 140 рублей»,

— добавляет заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Светлана Киселева.

В Челябинской области выплаты из материнского капитала получают более 2 тысяч семей.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время со дня рождения ребенка до его трехлетия. Выплату назначают на год, но, как только ребенку исполнится три, выплаты прекратятся.

«При назначении нового единого пособия ежемесячная выплата из маткапитала приостанавливается, но южноуральцы могут подать новое заявление и оформить ее заново. Это означает, что семьи с детьми могут одновременно получать единое пособие в размере 50, 75 и 100% от величины регионального прожиточного минимума для детей и выплату из материнского капитала»,

— уточнила Светлана Киселева.