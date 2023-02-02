Единое пособие уже назначили на 56 тысяч детей из Челябинской области

Выплату также одобрили 1,4 тысячи беременных женщин

С начала года единое пособие на детей назначено на 56 179 детей и 1 399 беременных женщин. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Челябинской области.

В общей сложности жителям региона перечислено 446 млн рублей.

«Для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка»,

— замечают в пресс-службе.

Напомним, единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.