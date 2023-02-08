Турнир по боулингу в поддержку онкобольных детей пройдет в Челябинске

Принять участие могут корпоративные команды из 8 человек

Через неделю, 15 февраля, в Челябинске пройдет благотворительный турнир по боулингу в поддержку детей с онкологией. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню детей, больных раком. Принять участие в акции могут команды местных компаний, сообщает организатор турнира — фонд «Искорка».

«Гостей ждет тематическая вечеринка. Команды уже становились участниками зимней Олимпиады, побывали в блокбастере, примерили на себя роль индейцев и ковбоев. В этом году состоится 10-й, юбилейный боулинг-турнир. Команды приглашают на благотворительный вечер в стиле советского ретро»,

— говорят в «Искорке».

Команда должна состоять из восьми человек и внести благотворительный взнос от 16 тысяч рублей. Все деньги, полученные от участников акции, будут направлены на поддержку проекта «Дорога жизни».

Подопечные «Искорки» живут по всей Челябинской области. Иногда дорога от дома до больницы занимает у них 4—6 часов. Ездить в автобусах пациентам с раком врачи запрещают — во время химиотерапии у детей подавлен иммунитет, а в общественном транспорте можно подхватить инфекцию. «Дорога жизни» помогает родителям оплатить машину.