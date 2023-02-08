«Гостей ждет тематическая вечеринка. Команды уже становились участниками зимней Олимпиады, побывали в блокбастере, примерили на себя роль индейцев и ковбоев. В этом году состоится 10-й, юбилейный боулинг-турнир. Команды приглашают на благотворительный вечер в стиле советского ретро», — говорят в «Искорке».
Команда должна состоять из восьми человек и внести благотворительный взнос от 16 тысяч рублей. Все деньги, полученные от участников акции, будут направлены на поддержку проекта «Дорога жизни».
Подопечные «Искорки» живут по всей Челябинской области. Иногда дорога от дома до больницы занимает у них 4—6 часов. Ездить в автобусах пациентам с раком врачи запрещают — во время химиотерапии у детей подавлен иммунитет, а в общественном транспорте можно подхватить инфекцию. «Дорога жизни» помогает родителям оплатить машину.
Принять участие в благотворительном турнире можно, записавшись по телефону: 8 (351) 233-66-51.
В Челябинске полуторагодовалый ребенок проглотил связку ключей. Доставать инородный предмет пришлось врачам областной детской больницы.
Между тем в Челябинской области пациенты с онкологией и их родственники могут получить психологическую помощь — для этого открыт специальный кабинет.