В Челябинской области выбросы от предприятий сократились на 14 процентов

Таких результатов удалось достигнуть с 2017 года

За три года выбросы от промышленных предприятий в Челябинской области снизились на 14,2%. На сегодня темпы снижения загрязнения воздуха в регионе являются одними из самых высоких в стране. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Так, по данным Роспотребнадзора, по сравнению с 2019 годом выбросы от заводов и предприятий снизились на 7,3%, а по сравнению с 2017 годом, который является базовым при расчете снижения, на 14,2%. Причем в Челябинске зафиксировано максимальное снижение: на 13% и 15,7% соответственно, в Магнитогорске — 6,9% и 11,7%.

«Это стало возможно благодаря модернизации промышленных предприятий. Лидерами по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух являются ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“, ПАО „Мечел“, ООО „Завод ТЕХНО“ и ПАО „Фортум“. Например, завод „Техно“ совокупно снизил выбросы почти на 50%, Магнитогорский металлургический комбинат — почти на 11%, ПАО „ЧМК“ показало снижение на 15%, ООО „Мечел-Кокс“ — на 8%»,— сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

При этом, по словам Виталия Безрукова, анализ был проведен без учета снижения выбросов Челябинской городской свалки.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что приведенные данные учитывают в нацпроекте «Экология» и в рамках исполнения соответствующего поручения президента РФ. На сегодня ясно, что в Челябинской области темпы снижения выбросов одни из самых высоких.

«Федеральное руководство постоянно отмечает и ставит в пример практики Челябинской области другим регионам. Многие граждане и эксперты видят, что воздух стал чище, но необходимо продолжить данную тенденцию, улучшив и закрепив результат»,— добавил Рашид Исмаилов.

Напомним, 14 мая вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко обсудила с Алексеем Текслером новые показатели комплексных планов по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске. Подробнее читайте здесь.