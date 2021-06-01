Чеснок и лимоны в Челябинской области дешевеют из‑за снижения страха перед коронавирусом

Уменьшение спроса привело к падению цен

В Челябинской области в апреле снизились цены на лимоны, лук и чеснок. Год назад эти продукты жители активно приобретали в качестве профилактики вирусных инфекций, что привело к их удорожанию. В апреле этого года спрос упал, что сказалось на снижении годовых темпов прироста цен, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Челябинской области.

По данным портала Федеральной службы государственной статистики, в апреле 2021 года средняя цена на лимоны в Челябинской области была 118,5 руб., годом ранее — в три раза дороже (359,3 руб.). Лук в 2021 году подешевел с 39,6 руб. до 30,7 руб. Чеснок в апреле 2021 года стоил 232 руб. за килограмм, а во время пандемии в 1,5 раза дороже — 346,3 руб.

Кроме того, уменьшились годовые темпы прироста цен на муку, сдобные булочки из муки высшего сорта и хлеб с добавлением ржаной муки. Это произошло благодаря стабилизации внутренних цен на пшеницу в связи с введением квот и пошлин на экспорт зерна. Помимо этого, рост стоимости был сдержан соглашением Минсельхоза России с регионами о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат хлебопекарям и мукомолам.

В то же время ускорился рост цен на молоко и сыры по причине возросших затрат молочных заводов и фермеров на упаковку, ветпрепараты, ГСМ и подготовку к внедрению маркировки молочной продукции. Зафиксировано повышение цен на огурцы. Это произошло в связи с восстановлением их потребления: в апреле прошлого года спрос на огурцы в условиях локдауна был существенно снижен как со стороны жителей области, так и со стороны предприятий общественного питания. В этом году огурцы в апреле стоили 120,4 руб., в прошлом — 101,5.

На непродовольственные товары годовой темп прироста цен повысился до 5,8%. В основном это было связано с восстановлением спроса со стороны населения и бизнеса при одновременном росте мировых цен на материалы и комплектующие. Так, из-за увеличения объемов перевозок предприятиями в апреле продолжили увеличиваться годовые темпы прироста цен на топливо. В то же время вакцинация против коронавирусной инфекции способствовала стабилизации эпидобстановки и, как следствие, спроса на отдельные медицинские товары и технику для работы на удаленке (ноутбуки, смартфоны, беспроводные наушники). В результате годовые темпы удорожания этих товаров снизились.

По данным ЦБ РФ, в целом рост цен в Челябинской области замедлился. В апреле годовая инфляция в Челябинской области составила 5,2% после 5,5% в марте. Этот показатель ниже, чем в России (5,5%), но выше, чем по УрФО (4,9%). Стоит отметить, что темп прироста цен на продовольственном рынке существенно замедлился и составил 6,3% (ниже, чем в марте на 1,3 п.п.).