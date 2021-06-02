Оборот крупных и средних предприятий Челябинской области вырос на 29%

Связано это с увеличением производства и восстановлением спроса

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела экспресс-анализ и выяснила, что в первые четыре месяца 2021 года оборот крупных и средних предприятий региона составил 1 125,8 млрд рублей. Это на 329,9 млрд рублей больше, чем в январе-апреле 2020 года. Рост составил 29,3%.





Среди муниципалитетов Челябинской области лидерами по приросту оборота предприятий стали Сосновский (+320%) и Аргаяшский (+240%) районы, Усть-Катавский городской округ (+179%). Также в числе лучших Варненский (+172%) и Нязепетровский (+157%) районы.

В региональной Контрольно-счетной палате отмечают, что рост оборота крупных и средних предприятий «может свидетельствовать об увеличении объемов производства товаров и услуг, а также восстановлении корпоративного и потребительского спроса»