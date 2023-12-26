Полный Джингл Беллс: челябинцы развлекаются в пробках на нечищеных дорогах

Водители нашли плюсы в снегопаде, завалившем город

Сегодня на территории Челябинской области прошли сильнейшие снегопады, в том числе снегом завалило региональный центр. Пешеходы с трудом протаптывают тропинки и добираются до офисов по колено в снегу, а автомобилисты намертво застревают в заторах.

На 11 часов утра в Челябинске отмечаются девятибалльные пробки.

«Город стоит», — пишет сервис.

Впрочем, водители от нечего делать ищут — и находят! — плюсы в снегопаде, завалившем город. Корреспонденты Первого областного информагентства с помощью сервиса «Яндекс. Пробки» подобрали для читателей несколько примеров того, как водители, фигурально выражаясь, превращают лимоны в лимонад.



