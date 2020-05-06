В Челябинской области всего в девяти муниципалитетах нет зараженных коронавирусом

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Златоустовском городском округе.

Послушать 00:00

Количество зараженных COVID-19 в Челябинской области достигает 828 человек, по статистике на 5 мая 2020 года. Три человека погибли от коронавируса, еще пять скончались от основных заболеваний, при сопутствующем COVID-19. 111 человек выздоровели.

Максимальное количество заболевших зафиксировано в Златоустовском городском округе — 274 человека. Самому старшему из них — 90 лет, а самому младшему — 1 месяц. Приблизительный возраст большинства заболевших — от 40 до 80 лет.

Следующим по количеству заболевших числится Челябинский городской округ, в котором заражено 211 человек. Наиболее пожилой заболевший — 88 лет, самый младший — грудной ребенок, а также сразу несколько годовалых малышей. Большинство зараженных попадают в возрастной промежуток между 33 и 71 годом.

В Магнитогорском городском округе заболели 155 человек. Старшему зараженному 81 год, младшему — 12 месяцев. Средний возраст заболевших — от 20 до 60 лет.

В Миасском городском округе положительный анализ на COVID-19 у 33 человек. Самый взрослый пациент — 69 лет, самый младший — 3 года. Средний возраст от 33 до 60 лет.

В Катав-Ивановском муниципальном районе зафиксировано 14 зараженных, в Троицком городском округе — 12. В Кизильском муниципальном районе и Ашинском муниципальном районе — по 11 человек, в Верхнеуральском муниципальном районе — 10 зараженных, Сосновском муниципальном районе — 9, Октябрьском муниципальном районе — 8. В Коркинском и Брединском муниципальных районах по 7 заболевших. В Агаповском муниципальном районе, Усть-Катавском городском округе и Снежинском городском округе по 6 зараженных. В Саткинском, Кусинском и Троицком муниципальных районах, а также в Копейском городском округе заболели по 5 человек.

В Верхнеуфалейском городском округе и Красноармейском муниципальном районе по 4 зараженных.

В Каслинском муниципальном районе и Озерском городском округе по три человека заболевших коронавирусной инфекцией.

По два зараженных COVID-19 в Чебаркульском муниципальном районе, Еманжелинском муниципальном районе, Трехгорном городском округе, Чебаркульском городском округе, а также в Южноуральском городском округе.

По одному заболевшему в Карталинском муниципальном районе, Уйском муниципальном районе, Еткульском муниципальном районе, Варненском муниципальном районе.

В список муниципалитетов, где не зафиксированы заражения, вошли: Аргаяшский муниципальный район, Карабашский городской округ, Кунашакский муниципальный район, Кыштымский городской округ, Нагайбакский муниципальный район, Нязепетровский муниципальный район, Пластовский муниципальный район, Увельский муниципальный район.