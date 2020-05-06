В Челябинской области зафиксировано 24 случая коронавируса на 100 000 человек

Подробную статистику заболеваемости озвучил глава региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил подробную статистику по коронавирусу в регионе.



Уровень заболеваемости считается на 100 000 населения. Так, согласно официальным данным, этот показатель в регионе составляет 24 случая на 100 000 жителей. По словам Алексея Текслера, количество больных позволяет отследить динамику.

«Существенный вклад в общую заболеваемость внес Златоуст — это чуть более 13% от всех случаев. Вместе с домашними очагами цифра составляет уже 20%. Наша работа максимально направлена на контроль и локализацию очагов, чтобы предотвратить распространение в них и от них. 12% — завозные случаи, 35% — все контактные. 20 выявленных случаев COVID — внебольничные пневмонии. Все пневмонии мы исследуем на коронавирусную инфекцию. Остальные 13% — выявленные случаи благодаря тестированию групп риска, в том числе с признаками ОРВИ. Это пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые старше 65 и другие пациенты по направлению врача»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул, что заболеваемость у мужчин и женщин в регионе одинаковая. Без клинических проявлений болеют около 52% от всех заболевших, 44% имеют легкую и среднюю степень заболевания, около 4% переносят болезнь в тяжелой форме.

«Чем моложе, тем легче протекает заболевание, у 66% молодых людей клинических проявлений нет, в более пожилом возрасте этот процент снижается до 33%. У каждого пятого заболевание осложняется пневмонией, причём частота заболеваемости выше в старшем возрасте. Это каждый третий заразившийся. Непосредственно от коронавирусной пневмонии в регионе скончалось 3 человека, все — старше 55 лет. У всех троих была фоновая патология, либо диабет, либо сердечно-сосудистые заболевания»,— сказал Алексей Текслер.

Напомним, по данным минздрава Челябинской области в регионе подтверждено 855 случаев коронавируса, 27 из которых — за прошедшие сутки. 124 человека вылечились от заболевания, 8 — скончались.