27 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Челябинской области

Минздрав опубликовал свежую статистику по зараженным.

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На утро 6 мая в Челябинской области подтверждены 855 случаев заражения коронавирусом. Еще у 27 южноуральцев диагностировали COVID-19. Семеро людей были переведены в больницы других регионов по месту прописки. Умерли 8 человек, у пятерых из них коронавирус был сопутствующим заболеванием.

«Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на „горячую линию“», — добавили в минздраве региона.

75 человек в настоящее время находятся на изоляции для здоровых людей в специально созданных пунктах временного пребывания.

В области продолжает работать «горячая линия» Минздрава по номеру: 8 (351) 240-15-16. По вопросам о режиме самоизоляции южноуральцы могут обратиться по телефону: 8-800-201-41-88.